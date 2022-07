OnePlus 10T 5G z datą premiery. Otrzyma SoC Snapdragon 8 Gen 1+

OnePlus 10T 5G to smartfon, który zobaczymy na początku przyszłego miesiąca. Została podana dokładna data premiery i wydarzenie jest już naprawdę blisko. Telefon otrzyma pod obudową procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Zobaczmy, co jeszcze wiemy o smartfonie OnePlus 10T 5G i kiedy go zobaczymy.