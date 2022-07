Huawei MatePad Pro 11 pozuje na renderze. Tablet jest blisko

Huawei MatePad Pro 11 to nowy tablet chińskiej marki, którego premiera jest blisko. Producent udostępnił zajawkę powiązaną z tym sprzętem.

Huawei MatePad Pro 11 to nowy tablet chińskiej marki, którego premiera jest blisko. Producent udostępnił zajawkę powiązaną z tym sprzętem. Premiera odbędzie się dokładnie 27 lipca. Tego samego dnia firma planuje zaprezentować autorski system operacyjny HarmonyOS 3.0. Mamy też okazję zobaczyć render prasowy.

Poniższy render tabletu Huawei MatePad Pro 11 ujawnia nam tył obudowy. Można tu dostrzec aparat fotograficzny umieszczony na okrągłej wyspie. Składa się on dwóch obiektywów oraz diody doświetlającej LED. Widać też włącznik oraz przyciski do zmiany głośności. Będą również głośniki i wiemy, że system audio powstał we współpracy z Harman Kardon.

Specyfikacja tabletu Huawei MatePad Pro 11 tajemnicą

Pełna specyfikacja techniczna tabletu Huawei MatePad Pro 11 nie jest znana. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, urządzenie otrzyma 11-calowy wyświetlacz o zapewne dużej rozdzielczości. Następnie mamy wspomniany system HarmonyOS 3.0. Na więcej szczegółów trzeba będzie jednak poczekać. Te zapewne poznamy jeszcze przed planowanym debiutem.

