Asus ZenFone 9 jest blisko. Wyciekają rendery

Asus ZenFone 9 to kompaktowy flagowiec, którego premiera jest blisko. Tymczasem do sieci wyciekły oficjalne rendery prasowe telefonu. Te ujawniają nam, że z tyłu obudowy znajdzie się podwójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Ponadto Asus ZenFone 9 ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie.