Samsung Galaxy Z Fold 4 pozuje na oficjalnym renderze

Samsung Galaxy Z Fold 4 to składany smartfon, którego debiut jest blisko. Do sieci wyciekł oficjalny render prasowy. Ten prezentuje nam zmiany, które przygotował producent. W tym obejmujące aparat fotograficzny umieszczony na pleckach. Premiera modelu Samsung Galaxy Z Fold 4 odbędzie się za trzy tygodnie.

Samsung Galaxy Z Fold 4 to składany smartfon, który był obiektem mnóstwa przecieków. Dziś już wiemy, że premiera odbędzie się 10 sierpnia w trakcie konferencji Unpacked. Tymczasem na trzy tygodnie przed zapowiedzią do sieci wyciekł oficjalny render prasowy. Zobaczmy sobie, co na nim można dostrzec.

Render modelu Samsung Galaxy Z Fold 4 ujawnia nam trzy kolory obudowy. Ma być jeszcze jeden dodatkowy w odcieniu ciemnoczerwonym, ale tutaj go nie widać. Aparat fotograficzny jest potrójny i został umieszczony na podłużnej wyspie wraz z diodą doświetlającą LED. Wygląda to całkiem ciekawie.

Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 4 już blisko

Samsung Galaxy Z Fold 4 zostanie pokazany za trzy tygodnie i niedługo po tym ma ruszyć jego przedsprzedaż. Potrwa ona do 26 sierpnia, kiedy to telefony mają trafić do sklepów oraz pierwszych klientów. Cena ma być nieco niższa względem poprzednika, co z pewnością można zaliczyć na duży plus.

