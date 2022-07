POCO M5s certyfikowany. To Redmi Note 10S z inną nazwą

POCO M5s to nowy smartfon marki powołanej do życia przez Xiaomi. Urządzenie jest już certyfikowane i dzięki temu poznaliśmy nie tylko nazwę, ale też częściową specyfikację techniczną. Będzie to przebrandowany telefon Redmi Note 10S. Zobaczmy, co wiemy o modelu POCO M5s i kiedy go zobaczymy.