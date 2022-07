Oppo Reno8 Z pozuje na zdjęciach. Specyfikacja na razie tajemnicą

Oppo Reno8 Z to nowy średniak marki, którego premiera musi być blisko. Specyfikacja techniczna telefonu nie jest znana. Mamy jednak okazję zobaczyć zdjęcia smartfona, które pochodzą ze strony jednego z urzędów. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się na żywo model Oppo Reno8 Z i czego można wraz z nim się spodziewać.

Oppo Reno8 Z to smartfon, który został dostrzeżony na stronie azjatyckiego urzędu NCC. Tam pojawiły się zdjęcia, które ujawniają nam design telefonu. Pełna specyfikacja techniczna nie jest znana. Coś tam jednak już na temat tego urządzenia wiemy.

Smartfon Oppo Reno8 Z ma potrójny aparat fotograficzny umieszczony na pleckach. Zdjęcia ujawniają nam również złącza USB C oraz klasyczne audio 3,5 mm. Następnie mamy ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które umieszczono w narożniku. Co jeszcze wiemy?

Kompletna specyfikacja Oppo Reno8 Z nieznana

Pełna specyfikacja techniczna modelu Oppo Reno8 Z nie jest znana. Wiemy jednak, że pod obudową znajdzie się bateria o pojemności 4500 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 33 W. Urządzenie ukrywa się pod nazwą kodową CPH2457 i pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z nakładką ColorOS 12.1. Na więcej szczegółów musimy poczekać, ale wygląda na to, że oficjalna premiera jest dosyć blisko.

źródło