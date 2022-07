OnePlus 10T 5G z datą premiery. Jest też cena i wersje

OnePlus 10T 5G to flagowiec, który zostanie pokazany w przyszłym miesiącu. Do sieci wyciekły wersje oraz data premiery. Ta planowana jest w Indiach na początek sierpnia. Przy okazji dowiadujemy się, jaka będzie cena OnePlus 10T 5G w tym kraju. Zobaczmy sobie, ile ma kosztować telefon i co o nim wiemy.