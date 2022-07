Samsung Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4 z datą premiery. Kiedy Unpacked?

Samsung Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4 to składane smartfony, które zobaczymy na kolejnej konferencji Unpacked. Jest data premiery i zgodnie z oczekiwaniami nastąpi to w pierwszej połowie sierpnia. Zapowiedź jest blisko. Zobaczmy, kiedy dokładnie odbędzie się zapowiedź modeli Samsung Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4.

Samsung Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4 to składane smartfony, które były obiektem mnóstwa przecieków. Data premiery pojawiała się w plotkach już wcześniej. Wiemy, że zapowiedź odbędzie się w trakcie konferencji Unpacked. Kiedy to dokładnie nastąpi?

Konferencja Unpacked, gdzie zobaczymy smartfony Samsung Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4 została zaplanowana na 10 sierpnia. Data premiery nie została jeszcze potwierdzona przez producenta, ale pewnie nastąpi to w niedługim czasie. To kwestia najbliższych dni i wtedy wszystko stanie się jasne.

Przedsprzedaż modeli Samsung Galaxy Z Fold 4 i Flip 4 po Unpacked

Domyślamy się, że smartfony Samsung Galaxy Z Fold 4 oraz Z Flip 4 trafią do przedsprzedaży niedługo po konferencji Unpacked. Potrwa ona nieco ponad dwa tygodnie. 26 sierpnia, co też jeszcze nie zostało potwierdzone, telefony mają trafić w ręce pierwszych klientów i do sklepów. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło