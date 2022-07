IQOO 10 Pro pozuje na renderach. Premiera na dniach

IQOO 10 Pro to flagowiec, którego premiera jest blisko. Tymczasem mamy okazję zobaczyć oficjalne rendery prasowe telefonu. Te ujawniają nam, że smartfon otrzyma dwa kolory obudowy. Urządzenie wygląda całkiem ciekawie. Specyfikacja techniczna modelu IQOO 10 Pro wyciekła do sieci już wcześniej.

IQOO 10 Pro to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Oficjalna premiera odbędzie się na dniach. Tymczasem w jednym z chińskich sklepów z elektroniką dostrzeżono opis tego telefonu z zapowiedzią oferty. Przy okazji dołączono rendery prasowe pochodzące z materiałów producenta. Zobaczmy sobie, co na nich widać.

Rendery IQOO 10 Pro ujawniają nam potrójny aparat fotograficzny umieszczony na charakterystycznej wyspie. Widzimy, że smartfon zapewni 40-krotny zoom cyfrowy. Natomiast z przodu widać ekran z zakrzywionymi dłuższymi krawędziami oraz okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano. Telefon prezentuje się naprawdę ciekawie.

Premiera IQOO 10 Pro już blisko

IQOO 10 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się w tym tygodniu. Nastąpi to 19 lipca, czyli we wtorek. Wtedy seria zostanie zapowiedziana w Chinach i poznamy ceny. Telefon otrzyma mocny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ oraz wysokiej klasy ekran AMOLED. Na razie nie znamy planów producenta związanych z wprowadzeniem smartfonów na inne rynki.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło