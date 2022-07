HarmonyOS 3.0 z datą premiery. Wiemy, kiedy Huawei pokaże system

HarmonyOS 3.0 to nowy system operacyjny Huawei. Kiedy go zobaczymy? Została podana dokładna data premiery. Debiut jest blisko, bo oprogramowanie zostanie pokazane jeszcze w tym miesiącu. Huawei planuje pochwalić się systemem HarmonyOS 3.0 już w przyszłym tygodniu.

HarmonyOS 3.0 to nowy system operacyjny Huawei, którego zapowiedź jest blisko. Została podana data premiery, która związana jest z kolejną konferencją firmy mającą odbyć się w Chinach. Jest to event o nazwie Summer 2022 Smart Office Launch, który został zaplanowany na 27 lipca tego roku. Start nastąpi o godzinie 19:30 lokalnego czasu i wydarzenie zapewne będzie można obejrzeć w sieci.

HarmonyOS 3.0 to autorski system operacyjny Huawei, które jest jednak mocno inspirowany Androidem. Oprogramowanie będzie dedykowane urządzeniom z różnych kategorii. Z pewnością pojawi się wiele nowości oraz udoskonaleń dla już istniejących funkcji. Na szczegóły przyjdzie nam jednak poczekać.

Huawei pokaże system HarmonyOS 3.0 w Chinach

HarmonyOS 3.0 zostanie zaprezentowany w Chinach i to tam zostanie udostępniony z czasem w postaci aktualizacji na różne urządzenia, co warto mieć na uwadze. Nie znamy planów producenta związanych z ekspansją na inne rynki, co jednak pewnie z czasem nastąpi. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

