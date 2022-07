Samsung Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5 w pierwszych przeciekach

Samsung Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5 to składane smartfony, które zobaczymy dopiero w drugiej połowie 2023 r. Tymczasem już teraz pojawiły się pierwsze przecieki na temat obu urządzeń. Te związane są z produkcją sprzedaży. Samsung zakłada, że Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5 nie będą sprzedawały się najlepiej.

Samsung Galaxy Z Fold 5 oraz Z Flip 5 to składane smartfony, których prędko nie zobaczymy. Biorąc pod uwagę dotychczasowy harmonogram wydawniczy koreańskiego giganta, to możemy się spodziewać, że ich premiera odbędzie się dopiero w okolicy sierpnia 2023 r. Tymczasem mamy pierwsze przecieki związane z tymi modelami. Nie są one jednak związane ze specyfikacją.

Koreańskie media raportują, że Samsung ma już pewną prognozę związaną ze sprzedaż telefonów Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5. Jest ona dosyć ostrożna. Producent celuje w sprzedaż na poziomie około 10 mln sztuk, z czego w przypadku pierwszego z wymienionych modeli ma to być 2 mln egzemplarzy.

Samsung Galaxy Z Fold 5 i Z Flip 5 z gorszą prognozą od modeli na ten rok

Jest to o tyle ciekawe, że Samsung zakłada dla tegorocznych modeli lepszą prognozę sprzedaży. W przypadku smartfonów Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4 firma celuje w sprzedaż na poziomie około 15 mln sztuk, a więc odczuwalnie większą. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero po czasie.

