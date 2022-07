Vivo Y30 5G w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja techniczna

Vivo Y30 5G to nowy smartfon chińskiej marki, który nie został dochowany do premiery. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna modelu. Ta obejmuje procesor MediaTek Dimensity 700 oraz 6,5-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości HD+. Zobaczmy, co jeszcze zaoferuje Vivo Y30 5G pod kątem wyposażenia.