POCO M5 Pro w drodze? To przebrandowany Redmi Note 10S

POCO M5 Pro to kolejny smartfon submarki założonej przez Xiaomi. Telefon został dostrzeżony na stronie FCC i wygląda na to, że będzie to przebrandowany Redmi Note 10S. Tak więc specyfikacja techniczna modelu jest w zasadzie znana. Nie ma jednak pewności, że to POCO M5 Pro, a może urządzenie o innej nazwie.