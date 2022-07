IQOO 9T 5G blisko. Jest unboxing i specyfikacja techniczna

IQOO 9T 5G to nowy smartfon marki, którego premiera jest blisko. Urządzenie zadebiutuje w Indiach i tymczasem mamy okazję zobaczyć na wideo jego unboxing. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy, że pod obudową modelu IQOO 9T 5G znajdzie się flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+.

IQOO 9T 5G to nowy flagowiec submarki należącej do Vivo. Przed nami premiera, która jeszcze w tym miesiącu ma odbyć się w Indiach. W drodze jest też model 10 Pro. Tymczasem jeden z tamtejszych youtuberów udostępnił na swoim kanale unboxing. Przy okazji do sieci wyciekła także częściowa specyfikacja techniczna telefonu.

IQOO 9T 5G ma 6,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Sercem smartfona jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+, który wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4700 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 120 W.

Ponadto IQOO 9T 5G ma aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Smartfon wspiera także wysokiej jakości audio. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

IQOO 9T 5G – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

8 lub 12 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP

bateria o pojemności 4700 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12

