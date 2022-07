Samsung Galaxy Z Fold 4 otrzyma cztery kolory obudowy

Samsung Galaxy Z Fold 4 zbliża się wielkimi krokami. W sieci pojawiły się nowe plotki i te tym razem obejmują kolory obudowy. Do wyboru będą cztery odcienie. Przy okazji wiemy, jakie wersje telefonu z zakresu rozmiaru pamięci będzie można nabyć. Premiera smartfona Samsung Galaxy Z Fold 4 odbędzie się w sierpniu.

Samsung Galaxy Z Fold 4 był obiektem wielu przecieków. Niedawno pojawiły się informacje o ciemnoczerwonej edycji. Potwierdza to nowy wyciek. Tym razem dowiadujemy się, jakie kolory obudowy oraz wersje telefonu są w planach Koreańczyków. Do wyboru będzie kilka opcji.

Kolory obudowy modelu Samsung Galaxy Z Fold 4 i wersje

beżowy: 128 GB/256 GB/512 GB

Burgundy Red (ciemnoczerwony): 256 GB/512 GB

Gray Green (szarozielony): 128 GB/256 GB/512 GB

Phantom Black (czarny): 128 GB/256 GB/512 GB

Tak więc widzimy, że klienci otrzymają do wyboru cztery różne kolory obudowy. Pod kątem dostępnego miejsca na dane będą trzy opcje. Co ciekawe Samsung Galaxy Z Fold 4 będzie dostępny także w tańszej wersji mającej 128 GB wbudowanej pamięci na dane. Jednak nie w przypadku odcieniu Burgundy Red, który ma być dostępny tylko z 256 lub 512 GB miejsca na pliki. Premiera telefonu jest już blisko, bo odbędzie się w przyszłym miesiącu. Telefony trafią do sklepów jeszcze w sierpniu.

źródło