Oppo Find N2 w drodze. Smartfon otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1+

Oppo Find N2 to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Producent rozpoczął już jego testy i wiemy, że telefon otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Będzie to więc naprawdę mocny telefon. Pełna specyfikacja techniczna modelu Oppo Find N2 na razie pozostaje owiana tajemnicą.

Oppo Find N2 to kolejny składany smartfon z tej serii. Pewne informacje na jego temat uzyskał leaker Mukul Sharma, który w przeszłości dysponował sprawdzonymi informacjami na temat planów marki. Dowiadujemy się, że producent ruszył z testami nowego telefonu. Tak więc zapewne premiera nie jest zbyt odległa.

Nie jest to jeszcze pewna informacja, na co zwraca uwagę źródło, ale sercem smartfona Oppo Find N2 będzie prawdopodobnie procesor Snapdragon 8 Gen 1+. To ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z systemem Android. Wybór wydaje się być raczej oczywisty. Z drugiej strony firma mogłaby postawić na jedno z rozwiązań MediaTeka, ale to wydaje się być mniej prawdopodobne.

Składany smartfon Oppo Find N2 jeszcze w tym roku

Premiera Oppo Find N2 odbędzie się zapewne w tym roku, ale nie mamy bardziej przybliżonego terminu debiutu. Może to nastąpić pod koniec tego lub w przyszłym kwartale. Pełna specyfikacja techniczna nie jest jednak znana. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

