Oppo Find X5 Pro z procesorem Snapdragon 8 Gen 1+ w drodze

Oppo Find X5 Pro to flagowiec, który wkrótce może doczekać się odświeżania. Seria miałaby otrzymać procesor Snapdragon 8 Gen 1+, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców. Telefon poza tym może jednak się praktycznie nie różnić od modelu Oppo Find X5 Pro zaprezentowanego wcześniej w 2022 r.

Oppo Find X5 Pro to smartfon, który debiutował kilka miesięcy temu. Teraz dowiadujemy się, że prawdopodobnie czeka go odświeżenie. Zmian może nie być zbyt wiele, ale telefon powinien uzyskać znacznie lepszą wydajność. Dzięki implementacji pod obudową procesora Snapdragon 8 Gen 1+.

Snapdragon 8 Gen 1+ to procesor, który jest ostatnim układem SoC Qualcomma dla flagowców. Trafił on już do kilku telefonów. Wśród nich jest Realme GT 2 Explorer Master. Teraz ma znaleźć się w odświeżonym modelu Oppo Find X5 Pro. Takie informacje przekazał leaker Digital Chat Station.

Oppo Find X5 Pro z SoC Snapdragon 8 Gen 1+ to nie jedyna nowość

Chińska marka w trakcie najbliższej konferencji, której to termin nie jest na razie znany, ma pokazać znacznie więcej nowości. Wśród nich ma być nowy smartwatch Oppo Watch 3 oraz opaska naręczna Band 2. generacji. W drodze jest także nowy smartfon ze składanym ekranem. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło