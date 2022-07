IQOO 10 Pro w Geekbench. Jest częściowa specyfikacja

IQOO 10 Pro to smartfon, którego premiera jest blisko. Tymczasem dostrzeżono go w bazie benchmarku Geekbench. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna modelu i ta jest naprawdę mocna. Znajdziemy tu Snapdragona 8 Gen 1+ i inne mocne podzespoły. Zobaczmy, co IQOO 10 Pro ma zaoferować pod kątem wyposażenia.