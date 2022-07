Realme GT 2 Explorer Master oficjalnie. Cena i specyfikacja

Realme GT 2 Explorer Master to smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Specyfikacja techniczna telefonu jest konkretna. Obejmuje ona 6,7-calowy ekran AMOLED oraz mocny procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Ponadto cena Realme GT 2 Explorer Master okazała się być niższa od przecieków.

Realme GT 2 Explorer Master to flagowiec, który był obiektem mnóstwa przecieków. Teraz odbyła się premiera. Na razie tylko w Chinach, gdzie cena jest naprawdę atrakcyjna. Okazała się być niższa od plotek. Zobaczmy też sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu.

Cena Realme GT 2 Explorer Master atrakcyjna

Cena Realme GT 2 Explorer Master jest naprawdę atrakcyjna. Za podstawową wersję telefonu trzeba zapłacić 3499 juanów (ok. 2,5 tys. zł). Natomiast droższe opcje z większą pamięcią kosztują 3799 i 3999 juanów (ok. 2712 i 2855 zł). Jest więc całkiem nieźle, a pamiętajmy, że mamy tu do czynienia z flagowcem z procesorem Snapdragon 8 Gen 1+.

Realme GT 2 Explorer Master ma 6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+. Aparat fotograficzny jest potrójny i składa się z dwóch sensorów 50 MP oraz jednego 2 MP. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 100 W. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Realme GT 2 Explorer Master – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

199 g

Android 12 z nakładką producenta

