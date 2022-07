OnePlus 10T 5G — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

OnePlus 10T 5G to kolejny flagowiec chińskiej marki na 2022 r. Jego premiera zbliża się wielkimi krokami i na jego temat wiadomo obecnie całkiem sporo. Rendery czy specyfikacja techniczna wyciekły już wcześniej. Znana jest także przybliżona cena OnePlus 10T 5G. Zobaczmy sobie, co wiemy o tym telefonie.

Ekran AMOLED 120 Hz

OnePlus 10T 5G otrzyma konkretny wyświetlacz AMOLED LTPO z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Na pewno nie zabraknie wsparcia dla HDR10+. Warto jednak dodać, że rozdzielczość względem modelu 10 Pro z początku tego roku zostanie zredukowana. Z QHD+ do Full HD+, co warto mieć na uwadze. Panel ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, które wyśrodkowano.

Wydajny Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem smartfona OnePlus 10T 5G będzie najnowszy SoC Qualcomma dla flagowców, czyli procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Ten sam, który otrzyma Realme GT 2 Master Explorer. Spodziewajmy się, że chip będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast w przypadku miejsca na dane będzie to 128 lub 256 GB miejsca.

Cena OnePlus 10T 5G już znana

Cena OnePlus 10T 5G nie jest już tajemnicą, bo smartfon został dostrzeżony w brytyjskim Amazonie. Co prawda ofertę usunięto, ale w internecie nic nie ginie i dzięki temu poznaliśmy kwotę. Model mający 128 GB miejsca na dane został wyceniony na 799 funtów, czyli około 4,5 tys. zł. Podobnej ceny powinniśmy spodziewać się w kraju. Za wersję z 256 GB pamięci trzeba będzie zapłacić te kilkaset zł więcej.

Aparat fotograficzny bez logo Hasselblad

Marka w zeszłym roku nawiązała współpracę z Hasselblad, co zaowocowało umieszczeniem jego logo na obudowie modeli 9 i 9 Pro. Tak też było w 10 Pro. Natomiast OnePlus 10T 5G już go nie otrzyma. Wiemy, że aparat fotograficzny otrzyma główny sensor 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 16 MP i dodatkową kamerkę 2 MP. Natomiast ta przednia pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli.

Bateria z bardzo szybkim ładowaniem

Pod obudową modelu OnePlus 10T 5G znajdzie się bateria o pojemności 4800 mAh. Wiemy, że będzie ona wspierać bardzo szybkie ładowanie o mocy 150 W. Będzie to więc naprawdę konkretna technologia. Nie wiemy jednak, jaka wartość ma być oferowana w przypadku bezprzewodowego ładowania. O tym przekonamy się z czasem. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Specyfikacja techniczna OnePlus 10T 5G

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1+

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 16 + 2 MP

bateria o pojemności 4800 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12

źródło: opracowanie własne