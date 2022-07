Galaxy S23 z układem Snapdragon 8 Gen 2 globalnie. Samsung zrezygnuje z Exynosa?

Samsung Galaxy S23 to seria smartfonów, która otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2. Zapewne pojawi się też wariant z układem Exynos 2300. Wygląda jednak na to, że tym razem w ujęciu globalnym smartfon Samsung Galaxy S23 mogą dostać chip firmy Qualcomm. Sugerują to nowe plotki, które pojawiły się w sieci.

Samsung Galaxy S23 to smartfony Koreańczyków, które były obiektem wielu przecieków. Ich premiera planowana jest na początek 2023 r. Wiemy, że w zależności do rynku dystrybucji, dostaną różne procesory. Będą to Snapdragon 8 Gen 2 od Qualcomma oraz autorski Exynos 2300.

Analityk Ming Chi Kuo uważa, że przyszłoroczny Exynos 2300 nie będzie jednak w stanie pod pewnymi względami dotrzymać kroku układowi Snapdragon 8 Gen 2. Ten w wybranych scenariuszach będzie nie do pokonania. Jak to może wpłynąć na serię Samsung Galaxy S23? Okazuje się, że bardzo istotnie.

Globalny Samsung Galaxy S23 w SoC Snapdragon 8 Gen 2

Źródło informacji wierzy, że w 2023 r. dojdzie do istotnej zmiany i tym razem na większości rynków trafią modele z serii Samsung Galaxy S23, które mają chip Qualcomma. Do tej pory było inaczej i Koreańczycy mocniej stawiali na własne procesory Exynos. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero za kilka tygodni.

