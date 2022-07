Xiaomi 13 Pro ma mieć coś wspólnego z Galaxy S22 Ultra

Xiaomi 13 Pro to nadchodzący flagowiec marki, którego premiera odbędzie się jesienią. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe plotki, które mówią o czymś wspólnym z Galaxy S22 Ultra. Informacja powiązana jest z designem. Jeśli przecieki są prawdziwe, to Xiaomi 13 Pro otrzyma ramkę stosowaną przez Samsunga.

Xiaomi 13 Pro to pierwszy flagowiec z procesorem Snapdragon 8 Gen 2. Mamy go zobaczyć jeszcze jesienią tego roku. Tymczasem w sieci pojawiły się nowe plotki i są one związane z designem. Ujawnił je sprawdzony w przeszłości leaker Ice Universe, który nawiązał do modelu Samsung Galaxy S22 Ultra.

Xiaomi 13 Pro ma nawiązywać designem do czegoś, co Samsung zastosował w modelu Galaxy S22 Ultra. Mowa o technologii równej szerokości czterech ramek. Co to oznacza w praktyce? Nic innego, jak to, że ekran powinien wypełniać większą część przodu, co będzie też po prostu lepiej wyglądało wizualnie.

Premiera Xiaomi 13 Pro w listopadzie

Oficjalna zapowiedź Xiaomi 13 Pro ma odbyć się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Debiut ma rzekomo odbyć się w drugiej połowie listopada. Niedługo po oficjalnej zapowiedzi procesora Snapdragon 8 Gen 2, który Qualcomm ma zaprezentować tego samego miesiąca. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze poczekać.

