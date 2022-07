Realme GT 2 Master Explorer blisko. Wycieka cena smartfona

Realme GT 2 Master Explorer to pierwszy flagowiec chińskiej marki z procesorem Snapdragon 8 Gen 1+. Debiut jest blisko, bo odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Cena telefonu do tej pory pozostawała tajemnicą. Choć fani marki liczyli na to, że producent nie zawiedzie. Wygląda na to, że tak jest.

Cena Realme GT 2 Master Explorer w Chinach została ustalona na poziomie 3998 juanów, czyli około 2,8 tys. zł. Potwierdza nam to poniższe zdjęcie. Widać na nim plakat poświęcony telefonowi, który dostrzeżono w jakimś miejscu w Państwie Środka. Pojawia się też kwota.

Cena Realme GT 2 Master Explorer atrakcyjna

Trzeba przyznać, że chińska marka nie zawiodła i cena Realme GT 2 Master Explorer jest naprawdę atrakcyjna. Pamiętajmy, że mamy tutaj do czynienia z flagowcem mającym najnowszy procesor Qualcomma dla telefonów z półki premium. W Europie, o ile urządzenie pojawi się na naszym rynku, oczywiście zapłacimy więcej, ale nadal mniej niż za podobne modele.

