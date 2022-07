Infinix Note 12 Pro 5G zaprezentowany. Cena i specyfikacja

Infinix Note 12 Pro 5G to najnowszy smartfon marki, która dopiero wkracza na polski rynek. Urządzenie zaprezentowano w Indiach. Specyfikacja techniczna jest ze średniej półki. Znajdziemy tu m.in. aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Zobaczmy, jak prezentuje się cena Infinix Note 12 Pro 5G i jego możliwości.

Infinix Note 12 Pro 5G to smartfon, który został pokazany w Indiach. Cena została ustalona na poziomie zaledwie 17999 rupii (ok. 1065 zł), a więc nie jest wygórowana. Jak przedstawia się specyfikacja techniczna modelu? Rzućmy sobie na nią okiem.

Infinix Note 12 Pro 5G ma 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Sercem smartfona jest procesor MediaTek Dimensity 810 z 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Jest też bateria o pojemności 5000 mAh. Można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy 33 W.

Ponadto Infinix Note 12 Pro 5G ma aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. Uzupełniają go kamerki 2 MP (czujnik głębi i do makro), a przednia pozwala robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Infinix Note 12 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 810

8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z nakładką producenta

