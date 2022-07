Samsung Galaxy Z Fold 4 z edycją limitowaną. Otrzyma nowy kolor

Samsung Galaxy Z Fold 4 jest coraz bliżej. Dowiadujemy się, że pojawi się edycja limitowana telefonu, która ma otrzymać nowy kolor. Jest nim ciemnoczerwony, ale dokładny odcień nie jest znany. Taki limitowany Samsung Galaxy Z Fold 4 zapewne nie będzie dostępny na wszystkich rynkach, co warto mieć na uwadze.

Samsung Galaxy Z Fold 4 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się w sierpniu. Wiemy, że telefon zaoferuje trzy odcienie obudowy. Teraz dowiadujemy się, że w planach Koreańczyków jest również limitowana edycja urządzenia, która otrzyma dodatkowy kolor. Informacje na ten temat ujawnił Ross Young.

Źródło informacji twierdzi, że edycja limitowana smartfona Samsung Galaxy Z Fold 4 zaoferuje kolor ciemnoczerwony. Dokładny odcień nie jest znany, ale możliwe, że będzie w jakimś stopniu zbliżony do Burgundy Red znanego z modelu S22 Ultra, który widać powyżej. Nie ma jednak co do tego jasnych informacji.

Edycja limitowana modelu Samsung Galaxy Z Fold 4 nie wszędzie

Wspomniana edycja limitowana telefonu Samsung Galaxy Z Fold 4 ma pojawić się tylko na wybranych rynkach. Nie wiadomo, jakie plany ma w tej kwestii producent wobec Polski. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że w kraju taki smartfon się nie pojawi. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło