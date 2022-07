ColorOS 13 blisko. Są zrzuty ekranowe z nakładki Oppo

ColorOS 13 to nowa nakładka Oppo, która zostanie oparta na systemie Android 13. Oficjalna zapowiedź ciągle przed nami. Tymczasem do sieci wyciekły zrzuty ekranowe prezentujące nadchodzące oprogramowanie. Dzięki temu mamy pierwszy wgląd na nakładkę ColorOS 13, której prezentacja zapewne jest nieodległa.

ColorOS 13 to nowa nakładka dla smartfonów firmy Oppo, nad którą prace trwają już od jakiegoś czasu. Marka na razie jeszcze się nią nie chwali, co pewnie nastąpi w ciągu najbliższych tygodni. Tymczasem do sieci wyciekły zrzuty ekranowe, które prezentują wgląd w planowane zmiany.

Wspomniane zrzuty ekranowe z nakładki ColorOS 13 udostępnił leaker Digital Chat Station. Wiemy, że pochodzą one z poglądowej wersji beta oprogramowania. Te ujawniają nam pewne nowości. Wśród nich jest przeprojektowana sekcja ustawienia, odświeżone aplikacje systemowe czy nowy wygląd części menu. Rzućcie na to okiem sami.

Nakładka ColorOS 13 od Oppo musi być nieodległa

Oppo zapewne zaprezentuje nakładkę ColorOS 13 w ciągu kilku najbliższych tygodni. Najpewniej wniesie ona mnóstwo nowości i będą to nie tylko takie, które widać gołym okiem. Spodziewajmy się też ulepszeń z zakresu wydajności i różnych innych optymalizacji, które poprawią komfort korzystania z oprogramowania. Mnie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło