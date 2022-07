Asus Zenfone 9 w drodze. Smartfon jest w przygotowaniu

Asus ZenFone 9 to nadchodzący smartfon lub kilka z nich tajwańskiej marki. Co prawda nie jest ona gigantem tej branży, ale ciągle się nie poddaje i co jakiś czas wprowadza do oferty nowe telefony. Teraz dowiadujemy się o zbliżającej się premierze tegorocznej serii, która to jednak jest na razie owiana tajemnicą.

Nazwa Asus ZenFone 9 została dostrzeżona na jednej ze stron, czego dowód widać na załączonym zrzucie ekranowym. To oznacza, że takie urządzenie rzeczywiście jest w planach tajwańskiego producenta. Widzimy też, że sprzęt ukrywa się pod kryptonimem AI2202. To w zasadzie tyle, bo więcej szczegółów nie jest na razie znanych.

Smartfon Asus ZenFone 9 owiany tajemnicą

Asus ZenFone 9 skrywa przed nami jeszcze mnóstwo tajemnic. Jego specyfikacja techniczna czy design pozostają nieznane. Pewnie poznamy je bliżej planowanej premiery, która odbędzie się później w tym roku. Jeśli będzie to seria telefonów, to może pojawić się także model Pro, ale na razie są to tylko przypuszczenia.

