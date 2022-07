Oppo A97 5G dostrzeżony na stronie operatora. Jest specyfikacja

Oppo A97 5G to nowy średniak chińskiej marki. Dostrzeżono go na stronie jednego z operatorów w Państwie Środka. Tam udostępniono rendery i jest też specyfikacja techniczna. Telefon ma m.in. 6,56-calowy ekran LCD i procesor MediaTek MT6833P. Zobaczmy sobie, jak wygląda Oppo A97 5G i co zaoferuje to urządzenie.