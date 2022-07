OnePlus 10T 5G dostrzeżony w Amazonie. Jest cena i specyfikacja

OnePlus 10T 5G to smartfon, którego premiera jest blisko. Tymczasem dostrzeżono go w brytyjskim sklepie Amazon. Co prawda oferta została już usunięta, ale w internecie nic nie ginie. Tam pojawiła się cena OnePlus 10T 5G oraz specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, co już wiemy o tym urządzeniu.