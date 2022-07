Xiaomi 12T otrzyma procesor MediaTek Dimensity 8100-Ultra

Xiaomi 12T to nadchodzący średniak chińskiej marki. Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest znana. Wiemy jednak, że otrzyma procesor MediaTek Dimensity 8100-Ultra. Spodziewajmy się także ekranu Full HD+. Źródło informacji podało też nazwę kodową Xiaomi 12T, pod którą rozwijany jest ten smartfon.

Xiaomi 12T to smartfon, który pojawia się w przeciekach już od dłuższego czasu. Telefon powstaje pod nazwą kodową plato i choć jego pełna specyfikacja techniczna nie jest znana, tak wiemy, jaki otrzyma procesor. Będzie to SoC MediaTek Dimensity 8100-Ultra. To już kolejna iteracja tego układu.

Dimensity 8100-Ultra będzie więc zapewne jeszcze bardziej wyżyłowaną wersją tego układu. Niedawno mieliśmy do czynienia z tym chipem, który otrzymał w nazwie dopisek Max. Sięgnął po niego m.in. OnePlus. Jednak w przypadku Xiaomi 12T będzie to nieco inny procesor, ale na szczegóły trzeba będzie poczekać.

Premiera Xiaomi 12T zapewne nieodległa

Xiaomi 12T ma dostać także ekran o rozdzielczości Full HD+ oraz podwyższonym odświeżaniem obrazu. Spodziewamy się także potrójnego aparatu fotograficznego na pleckach oraz baterii z obsługą bardzo szybkiego ładowania. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Android 12. Oczywiście z autorską nakładką producenta, którą jest znane wszystkim MIUI 13. Na więcej szczegółów musimy poczekać.

