Tablet HTC A101 zaprezentowany. Cena i specyfikacja

HTC A101 to nowy tablet firmy, którego premiera odbyła się w Rosji. Urządzenie ma 10,1-calowy ekran Full HD. Następnie mamy procesor UNISOC T618 z 8 GB pamięci RAM. Znajdziemy tu także podwójny aparat z sensorami 16 i 2 MP. Zobaczmy sobie, jaka jest cena HTC A101 i co nowy tablet ma do zaoferowania.