Samsung Galaxy A04 gości u FCC. Jest częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy A04 to budżetowy smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Jego premierę zwiastuje strona FCC, która certyfikowała urządzenie. Pełna specyfikacja techniczna telefonu nie jest znana. Jednak wiemy m.in., że Samsung Galaxy A04 otrzyma pod obudową baterię o nominalnej pojemności 4900 mAh.

Samsung Galaxy A04 to następca modelu A03. Będzie to budżetowy smartfon, który nie zaoferuje mocnego wyposażenia, ale z drugiej strony jego cena będzie niska. Urządzenie dostrzeżono u FCC. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy sobie, co już o nim wiemy.

Smartfon Samsung Galaxy A04 został dostrzeżony na stronie FCC pod nazwą kodową SM-A045M. Telefon ma baterię o nominalnej pojemności 4900 mAh, a więc na opakowaniu spodziewajmy się informacji w postaci 5000 mAh. Następnie mamy Bluetooth 5.x oraz dwuzakresowe (2,4 i 5 GHz) Wi-Fi. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12. Oczywiście z nakładką One UI 4.

Pełna specyfikacja modelu Samsung Galaxy A04 tajemnicą

Samsung Galaxy A04 to smartfon, którego kompletna specyfikacja techniczna na razie nie wyciekła. Znajdziemy tu jednak prosty procesor oraz modem zapewniający łączność LTE (bez wsparcia dla 5G) czy też ekran o rozdzielczości HD+. Na więcej szczegółów musimy poczekać. Premiera powinna odbyć się jeszcze w tym kwartale.

