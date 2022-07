OnePlus Nord N300 5G w drodze. Specyfikacja tajemnicą

OnePlus Nord N300 5G to smartfon, który został znaleziony na jednej ze stron. Dokładnie pod taką nazwą. Jego specyfikacja techniczna nie jest na razie znana, ale pewnie będzie to w jakimś stopniu udoskonalona wersja modelu N200. Poza tym OnePlus Nord N300 5G zapewni łączność z sieciami nowej generacji.

OnePlus Nord N300 5G to smartfon, który ukrywa się pod nazwą kodową CPH2389. Pod taką urządzenie zostało dostrzeżone na jednej ze stron. To oznacza, że premiera telefonu jest zapewne nieodległa. Jest bardzo możliwe, że zostanie on wprowadzony przez producenta do oferty jeszcze w tym kwartale. Jak prezentuje się specyfikacja techniczna?

Niestety na temat telefonu OnePlus Nord N300 5G wiemy obecnie bardzo niewiele. Wiadomo, że otrzyma on modem zapewniający łączność z sieciami nowej generacji. Czego jeszcze można się spodziewać? Prawdopodobnie wyposażenia podobnego do poprzednika, ale z pewnymi ulepszeniami.

Specyfikacja OnePlus Nord N300 5G pewnie zbliżona do modelu N200

Spodziewajmy się, że specyfikacja techniczna telefonu OnePlus Nord N300 5G będzie zbliżona do modelu N200. Ten drugi ma 6,49-calowy ekran Full HD+ oraz procesor Snapdragon 480. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 13 MP oraz baterię o pojemności 5000 mAh. Na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać.

