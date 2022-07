Realme GT2 Explorer Master Edition z datą premiery

Realme GT 2 Explorer Master Edition to nowy flagowiec marki na 2022 r. Została podana data premiery. Telefon zobaczymy jeszcze w pierwszej połowie lipca. Urządzenie otrzyma bardzo mocny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Zobaczmy, co wiemy o Realme GT 2 Explorer Master Edition i jak on się prezentuje.