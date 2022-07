Moto X30 Pro w AnTuTu. Wynik jest naprawdę dobry

Moto X30 Pro to pierwszy flagowiec marki Motorola z procesorem Snapdragon 8 Gen 1+. Smartfon został dostrzeżony w bazie popularnego benchmarku AnTuTu, gdzie wykręcił naprawdę niezły wynik. Telefon zapowiada się na mocnego zawodnika. Zobaczmy, co wiemy o modelu Motorola Moto X30 Pro.

Motorola Moto X30 Pro to pierwszy smartfon marki, który otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. To nowy SoC firmy dla flagowców z Androidem, który zagości w wielu modelach. Tymczasem przetestowano go w benchmarku AnTuTu i tam udało się wykręcić naprawdę niezły wynik.

Smartfon Motorola Moto X30 Pro w teście AnTuTu wykręcił aż 1114761 punktów. Jest to w zasadzie rekord, bo Xiaomi niedawno chwaliło się podobnym wynikiem z tego benchmarku, ale nieco niższym w postaci 1113135 punktów dla modelu 12S. Widzimy więc, że procesor Snapdragon 8 Gen 1+ oferuje naprawdę dużą moc.

Motorola Moto X30 Pro z 6,7-calowym ekranem OLED 144 Hz

Pełna specyfikacja techniczna smartfona Motorola Moto X30 Pro nie jest znana. Wiemy jednak, że otrzyma 6,7-calowy ekran OLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Następnie mamy 12 GB pamięci RAM oraz do 256 GB miejsca na dane. Pod obudową znajdzie się też bateria o pojemności 4500 mAh.

