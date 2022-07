Xiaomi 12S Ultra — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Xiaomi 12S Ultra to smartfon, którego premiera jest blisko. Urządzenie zbliża się wielkimi krokami. Co już wiemy przed debiutem? Znana jest częściowa specyfikacja techniczna oraz przybliżona cena Xiaomi 12S Ultra. Flagowiec zapowiada się bardzo ciekawie, w szczególności pod względem możliwości aparatu.

Xiaomi 12S Ultra to wyczekiwany flagowiec, który by obiektem mnóstwa przecieków. Premiera smartfona odbędzie się już w poniedziałek. Wtedy też zobaczymy opaskę Mi Band 7 Pro. Co już wiemy o tym telefonie? Jaka będzie cena? Co ze specyfikacją techniczną? Znane informacje zebraliśmy w tym artykule.

6,6-calowy ekran AMOLED E5

Xiaomi 12S Ultra otrzyma ekran AMOLED E5, który dostarczył Samsung Display. Jest to bardzo wysokiej klasy wyświetlacz LTPO z obsługą zmiennego odświeżania w zakresie od 1 do 120 Hz. Przekątna wynosi 6,6 cala, a rozdzielczość to QHD+. Spodziewajmy się także maksymalnej jasności na poziomie 1500 nitów.

Mocny Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem Xiaomi 12S Ultra jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. To ostatni SoC dla flagowców z systemem operacyjnym Android. Spodziewajmy się, że układ będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 256 lub 512 GB miejsca.

Potężny aparat fotograficzny

Xiaomi 12S Ultra otrzyma aparat fotograficzny, który powstał we współpracy z firmą Leica. Będzie to bardzo potężny aparat z nowym sensorem Sony IMX. Dotychczasowe plotki mówią o tym, że powinniśmy spodziewać się połączenia sensorów 50 MP oraz dwóch 48 MP. Nie brakuje też kamery peryskopowej, która zapewni duże możliwości z zakresu zoomu. Wszystkie elementy aparatu znajdują się na dużej wyspie w kształcie okręgu.

Cena Xiaomi 12S Ultra będzie wysoka

Xiaomi 12S Ultra będzie drogim smartfonem i nie ma co do tego złudzeń. Cena w Chinach może startować od kwoty blisko 6 tys. juanów, co daje nam równowartość 4032 zł. Gdyby telefon trafił do Europy i Polski, to kosztowałby oczywiście więcej. Byłaby to kwota przekraczająca 5 tys. zł. Niestety wygląda na to, że wersja global nie powstanie. Urządzenie ma być dostępne w sprzedaży tylko w Chinach.

Obudowa klasy premium

Xiaomi 12S Ultra to smartfon klasy premium i takie też ma dawać odczucie właścicielom. Dlatego spodziewajmy się obudowy wykończonej wysokiej klasy materiałami. Wśród nich będzie wariant mający na pleckach skórę ekologiczną. Widać to na poniższej zajawce, którą udostępnił producent. Plotki mówią także o edycji z ceramiczną obudową.

Flagowiec nie dla rynku europejskiego

Zbliżająca się premiera Xiaomi 12S Ultra dotyczy tylko chińskiego rynku. Sprawdzone w przeszłości źródło twierdzi, że firma nie ma w planach wprowadzenia tego telefonu, jak i pozostałych z serii do sprzedaży na terenie innych krajów. Także edycji Pro i najtańszego z linii. Tak więc w Europie ich nie zobaczymy. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Specyfikacja techniczna Xiaomi 12S Ultra

6,6-calowy ekran AMOLED E5 120 Hz o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

8 lub 12 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 48 + 48 MP

bateria o pojemności około 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12

