OnePlus Nord N20 SE w drodze. Smartfon jest certyfikowany

OnePlus Nord N20 SE to nowy smartfon, który ukrywa się pod nazwą kodową CPH2469. Pod właśnie taką został dostrzeżony na stronie jednego z urzędów nadających certyfikaty. Mowa o malezyjskim SIRIM. Tak więc możemy się domyślać, że premiera telefonu na pewno odbędzie się na rynkach azjatyckich.

Certyfikowany przez SIRIM OnePlus Nord N20 SE na razie owiany jest tajemnicą. Możemy tylko się domyślać, że jego debiut odbędzie się jeszcze w tym kwartale. Nic na razie jednak nie wskazuje na dostępność w Europie. Co oczywiście może w dowolnej chwili ulec zmianie.

Specyfikacja techniczna OnePlus Nord N20 SE i cena tajemnicą

Cena OnePlus Nord N20 SE czy specyfikacja techniczna na razie owiane są tajemnicą. Nie wiadomo, co dokładnie ma zaoferować to urządzenie. Możliwe, że będzie podobne do modelu bez dopisku SE w nazwie, który został wprowadzony do oferty w zeszłym kwartale. Na więcej szczegółów, w tym związanych z wyglądem, będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło