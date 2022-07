Xiaomi 12 Lite 5G z cichą premierą. Cena nie jest niska i ruszyła przedsprzedaż

Xiaomi 12 Lite 5G to smartfon, który doczekał się debiutu bez rozgłosu. Jego cicha premiera odbyła się w Azerbejdżanie, gdzie uruchomiono przedsprzedaż. Urządzenie jest ciekawe i pewnie niedługo trafi na inne rynki. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena Xiaomi 12 Lite 5G i co ma do zaoferowania ten telefon pod kątem wyposażenia.

Xiaomi 12 Lite 5G był obiektem wielu przecieków. W sumie liczyliśmy na to, że jego premiera będzie dosyć głośna, a tymczasem okazała się być bardzo cicha. Debiut odbył się w Azerbejdżanie i nastąpiło to bez większego rozgłosu. Zobaczmy, jak prezentują się cena i specyfikacja techniczna telefonu.

Ekran AMOLED z Dolby Vision

Xiaomi 12 Lite 5G to smartfon, który otrzymał wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Jest to panel o przekątnej 6,55 cala, który oferuje wsparcie dla Dolby Vision oraz HDR10+. Rozdzielczość to Full HD+. Wyświetlacz ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, które umieszczono w górnej części. Umieszczono tam sensor z matrycą 32 MP.

Wydajny Snapdragon 778G

Sercem Xiaomi 12 Lite 5G jest procesor Qualcomm Snapdragon 778G z obsługą sieci nowej generacji. Jest to nadal całkiem wydajny układ dla smartfonów z tak zwanej wyższej półki średniej. SoC wspomagany jest w smartfonie przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca.

Potrójny aparat 108 MP

Xiaomi 12 Lite 5G otrzymał potrójny aparat fotograficzny, który umieszczono na wyspie zaprojektowanej bardzo podobnie do pozostałych modeli z serii. Główny sensor został wymieniony na taki, który ma matrycę 108 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z sensorem 8 MP. Całość uzupełnia kamerka 2 MP do zdjęć makro.

Cena Xiaomi 12 Lite 5G nie taka niska

Cena Xiaomi 12 Lite 5G w Azerbejdżanie została ustalona na poziomie 999 manatów. Po przeliczeniu otrzymujemy kwotę na poziomie blisko 2650 zł. Tanio więc nie jest. Warto jednak mieć na uwadze, że ceny smartfonów w tym kraju są naprawdę niemałe i w Europie zapewne zapłacimy mniej. W Polsce pewnie poniżej 2 tys. zł. Producent uruchomił w Azerbejdżanie przedsprzedaż, gdzie można zaoszczędzić 100 manatów (ok. 265 zł).

Bateria z szybkim ładowaniem

Pod obudową smartfona Xiaomi 12 Lite 5G producent zdecydował się umieścić baterię o pojemności 4300 mAh. Nie jest ona może zbyt duża na dzisiejsze standardy, ale wspiera szybkie ładowanie. Jest to technologia o mocy 67 W, która pozwala w ciągu zaledwie 13 min. naładować akumulator do połowy. Poniżej specyfikacja techniczna telefonu.

Specyfikacja techniczna Xiaomi 12 Lite 5G

6,55-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G+

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4300 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X53

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z MIUI 13

