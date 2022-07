Realme GT Master Edition ze świetną sprzedażą. Następca w drodze

Reale GT Master Edition to smartfon, który debiutował jakiś czas temu. Urządzenie spotkało się ze świetnym odbiorem. Firma pochwaliła się dobrą sprzedażą, która w ujęciu globalnym przekroczyła 2 mln sztuk. Tymczasem w drodze jest następca Realme GT Master Edition. Telefon ma zadebiutować jeszcze w lipcu.

Realme GT Master Edition to smartfon, który debiutował w zeszłym roku. Został opracowany we współpracy z japońskim projektantem Naoto Fukusawa. Trafił także do sprzedaży w Polsce. Po czasie producent zdecydował się na nowy kolor obudowy. Teraz firma pochwaliła się świetnym wynikiem, który flagowiec osiągnął w ujęciu globalnym.

Seria Realme GT Master Edition doczekała się sprzedaży na poziomie aż ponad 2 mln sztuk. Dotyczy to ujęcia w skali globalnej. Tyle telefonów kupili klienci na całym świecie. Wynik jest więc naprawdę dobry. Tymczasem w drodze jest już 2. generacja telefonu.

Następca Realme GT Master Edition w lipcu

Firma niedawno potwierdziła, że jeszcze w tym miesiącu odbędzie się premiera modelu Realme GT Master Edition. Wiemy, że będzie to flagowiec z najnowszym procesorem Qualcomma, czyli układem Snapdragon 8 Gen 1+. Poza tym spodziewamy się potrójnego aparatu fotograficznego z dwoma sensorami 50 MP czy baterii z bardzo szybkim ładowaniem. Dokładny termin debiutu nie jest znany.

