POCO F4 5G wygenerował rekord sprzedaży

POCO F4 5G to smartfon, który debiutował w czerwcu. Nowy model wygenerował rekord sprzedaży dla marki na terenie Indii. Dokładnie poprzez platformę Flipkart. Konkretny wynik nie został podany, ale POCO F4 5G ustanowił najlepszy w historii. Stało się to możliwe za sprawą atrakcyjnej ceny tego telefonu.

Wspomniany rekord sprzedaży padł w sklepie Flipkart, który w Indiach zajmuje się dystrybucją POCO F4 5G. W oświadczeniu podano, że był to „najlepiej sprzedający się flagowy model”. Szkoda tylko, że nie podano konkretnych liczb. Te pozostają owiane tajemnicą.

Rekord sprzedaży POCO F4 5G dzięki niskiej cenie

Cena POCO F4 5G w Indiach jest bardzo atrakcyjna. Została ona obniżona do 24 tys. rupii (ok. 1370 zł) w przypadku bazowej konfiguracji sprzętowej. Dzięki promocji można było zaoszczędzić 4 tys. rupii (ok. 230 zł). Poza tym Flipkart przygotował inne bonusy o łącznej wartości aż 18,5 tys. rupii (ok. 1055 zł), co z pewnością też przyciągnęło uwagę klientów.

źródło