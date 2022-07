OnePlus 10RT blisko. Jest częściowa specyfikacja

OnePlus 10RT to kolejny smartfon marki, który zbliża się wielkimi krokami. Premiera powinna wkrótce odbyć się w Indiach, bo tam urządzenie jest już certyfikowane. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna, która obejmuje m.in. ekran 120 Hz. Poza tym wiemy, że OnePlus 10RT otrzyma dwa kolory obudowy.

OnePlus 10RT to smartfon, który powinien zadebiutować niedługo z flagowcem 10T. To pierwsze urządzenie będzie nieco tańszym telefonem. Wygląda na to, że premiera jest rzeczywiście nieodległa. Świadczy o tym certyfikacja sprzętu. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna.

OnePlus 10RT ukrywa się pod nazwą kodową CPH2413 i pod taką został znaleziony na stronie urzędu BIS. Wiemy, że testy prowadzone są w Indiach. Tak więc premiera w tym konkretnym kraju musi być bardzo nieodległa.

Wiemy, że OnePlus 10RT otrzyma potrójny aparat fotograficzny z sensorami 50, 8 i 2 MP. Przednia kamerka ma matrycę 16 MP. Następnie mamy ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Procesor mający znaleźć się pod obudową nie jest znany. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

OnePlus 10RT – specyfikacja techniczna

ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

nieznany procesor

do 12 GB pamięci RAM

do 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.x

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło