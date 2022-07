Nothing Phone 1 blisko. Wycieka cena w euro

Nothing Phone 1 to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem do sieci wyciekła cena w euro za sprawą Amazonu. Dotyczy to trzech różnych konfiguracji sprzętowych, które szykuje producent. Informacje usunięto, ale w internecie nic nie ginie. Zobaczmy sobie ceny Nothing Phone 1 i planowane wersje.