Xiaomi 12 Lite 5G pozuje na nowych renderach. Premiera blisko

Xiaomi 12 Lite 5G to smartfon, którego premiera odbędzie się już w niedługim czasie. Tymczasem mamy okazję zobaczyć nowe rendery prasowe. Tym razem pochodzące z materiałów, które trafią na stronę producenta. Design Xiaomi 12 Lite 5G jest znajomy, a specyfikacja techniczna wyciekła do sieci już wcześniej.

Xiaomi 12 Lite 5G to smartfon, który był obiektem mnóstwa przecieków. Niedawno do sieci wyciekły grafiki prasowe. Teraz mamy okazję zobaczyć nowe rendery. Tym razem pochodzą one z paczki materiałów, które producent przygotował z myślą o stronie poświęconej telefonowi. Rzućmy sobie na to okiem.

Smartfon Xiaomi 12 Lite 5G ma znajomy design. Nawiązuje on do innych modeli z serii. Aparat fotograficzny jest potrójny i składa się z sensorów 108, 8 oraz 2 MP. Natomiast z przodu umieszczony ekran AMOLED 120 Hz o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości Full HD+. Tego jednak nowe rendery nie ukazują.

Xiaomi 12 Lite 5G ma także procesor Snapdragon 778G+. Pod obudową znajduje się bateria o pojemności 4300 mAh. Wiemy, że będzie ją można ładować z użyciem ładowarki o mocy 67 W. Znana specyfikacja techniczna telefonu znajduje się niżej.

Specyfikacja techniczna Xiaomi 12 Lite 5G

6,55-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G+

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4300 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X53

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z MIUI 13

