Tablet Nokia T10 w FCC. Jest częściowa specyfikacja techniczna

Nokia T10 to nowy tablet Finów z firmy HMD Global. Urządzenie dostrzeżono na stronie urzędu FCC, a tam została udostępniona częściowa specyfikacja techniczna. Ta ujawnia nam, że mamy tu do czynienia z prostszym sprzętem. Zobaczmy sobie, co wiemy o tablecie Nokia T10 oraz jego wyposażeniu.