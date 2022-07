OnePlus 10T 5G na renderach. Jest też specyfikacja techniczna

OnePlus 10T 5G to drugi flagowiec marki na 2022 r. Premiera jest blisko i teraz mamy okazję zobaczyć rendery bazujące na schematach CAD. Te ujawniają nam design telefonu. Częściowa specyfikacja techniczna modelu OnePlus 10T 5G również jest znana. Zobaczmy sobie, jak wygląda to urządzenie i co o nim wiemy.