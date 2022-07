IQOO 10 Pro blisko. Wycieka specyfikacja techniczna

IQOO 10 Pro to flagowiec, którego zobaczymy w przyszłym kwartale. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta zapowiada się bardzo interesująco. Smartfon otrzyma najmocniejszego Snapdragona 8 Gen 1+ oraz 6,78-calowy ekran OLED. Zobaczmy, co wiemy o IQOO 10 Pro oraz jego wyposażeniu.