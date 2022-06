Xiaomi Black Shark 5s Pro blisko. Wycieka specyfikacja

Xiaomi Black Shark 5s Pro to nowy smartfon do gier, którego premiera jest blisko. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna tego telefonu oraz jego tańszego brata. Urządzenie zapowiada się ciekawie i otrzyma mocne podzespoły. Zobaczmy, co zaoferuje Xiaomi Black Shark 5s Pro pod względem wyposażenia.

Xiaomi Black Shark 5s Pro otrzyma 6,67-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+. Prawdopodobnie odświeżanie obrazu w 144 Hz. Pod obudową znajdzie się oczywiście procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Będzie też bateria o pojemności 4790 mAh z obsługą bardzo szybkiego o mocy 120 W.

Następnie mamy aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP. W tańszej edycji telefonu będzie to matryca 64 MP. Więcej szczegółów na razie nie podano. Premiera jest rzekomo planowana na wrzesień tego roku. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Black Shark 5s Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran OLED 144 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

12 lub 16 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 108 MP

bateria o pojemności 4790 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12

