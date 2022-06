Xiaomi 12 Lite 5G już blisko. Mamy oficjalne rendery

Xiaomi 12 Lite 5G to smartfon, którego zapowiedź musi być bardzo blisko. Świadczą o tym oficjalne rendery prasowe, które wyciekły do sieci. Te ujawniają nam trzy różne kolory obudowy oraz design podobny do droższych modeli z tej serii. Prezentacja telefonu Xiaomi 12 Lite 5G odbędzie się zapewne w lipcu.