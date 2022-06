Telewizory TCL z Google TV wspierają najnowsze rozwiązania, które wybrali giganci rynku streamingu. Mowa o technologiach Dolby Vision czy Dolby Atmos, które obsługują Disney+, Netflix oraz HBO Max. Dzięki temu użytkownicy telewizorów marki TCL będą mogli poczuć się we własnym domu, jak w kinowej sali.

Jeśli planujecie zakup nowego telewizora i robicie to z myślą o popularnych usługach streamingowych, jak na przykład Netflix, HBO Max czy Disney+, to z pewnością warto wybrać urządzenie, które obsłuży jak najwięcej technologii wykorzystywanych przez gigantów rynku VoD. Dotyczy to zarówno ulepszeń obrazu, jak i dźwięku towarzyszącego nam w trakcie seansów.

Netflix, Disney+ i HBO Max postawiły na Dolby Vision

W przypadku obrazu natrafimy na dwa popularne rozwiązania. Są to HDR10+ oraz Dolby Vision. Netflix, HBO Max czy Disney+ wspierają drugą z tych technologii. Dzięki temu można liczyć na znacznie lepszą jakość obrazu oraz odwzorowanie kolorów. Poza tym zgodne telewizory są w stanie optymalizować wyświetlane na ekranie treści pod kątem warunków panujących w oświetleniu.

Natomiast HDR10+ wspierają mniej popularne nad Wisłą usługi streamingowe, jak na przykład Amazon Prime Video. Netflix, Disney+ oraz HBO Max zdecydowali się postawić na bardziej rozwojowy Dolby Vision.

Dźwięk przestrzenny Dolby Atmos

Dolby Atmos to technologia, którą trudno opisać, bo to trzeba po prostu usłyszeć. Jest to 360-stopniowy dźwięk przestrzenny, który otacza nas z każdej strony. Rozwiązanie daje naprawdę niesamowite możliwości pod kątem doznać. Dzięki temu będziemy mogli się poczuć, jak w trakcie seansu filmowego spędzonego w kinowej sali.

Telewizory TCL z Google TV gotowe na nowe formaty

Jeśli więc chcemy wybrać telewizor, który zapewni nam pełnię doznań w trakcie oglądania produkcji dostępnych w usługach Netflix, Disney+ czy HBO Max, to wybór jednego z modeli marki TCL na pewno będzie bardzo trafiony. Najlepiej, gdy będzie to seria C83 lub C93 z podświetleniem Mini LED.

Telewizory TCL C83 oraz C93 wspierają nie tylko technologię Dolby Vision, ale również jej wariant IQ, który zapewnia optymalizacje pod kątem warunków panujących w otoczeniu. Modele te zapewniają także dźwięk przestrzenny Dolby Atmos. Modele z serii C83 mają system audio 2.1 marki ONKYO. Natomiast w C93 jest to bardziej rozbudowany zestaw w standardzie 2.1.2.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło: opracowanie własne