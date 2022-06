Nokia G11 Plus to nowy smartfon Finów z HMD Global. Za nami premiera i wiemy, że telefon ma 6,51-calowy ekran HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz, budżetowy procesor Unisoc T606 czy podwójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Cena modelu Nokia G11 Plus pozostaje na razie owiana tajemnicą.